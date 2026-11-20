Plus d'un tiers des professionnels de la culture en Suisse ont envisagé de quitter leur secteur au cours des six derniers mois, selon le 1er baromètre national Swiss Arts PULSE. Publiée vendredi par la Haute école des arts de Zurich, l'étude révèle une forte précarité.

Le manque de mandats, de débouchés et de demandes constitue leurs principales préoccupations (52%). La sécurité financière arrive en deuxième (36%), devant le financement des projets (30%), selon cette enquête menée auprès de 1122 professionnels issus de huit domaines culturels.

Les difficultés économiques sont particulièrement marquées. Moins d'un cinquième des sondés peuvent vivre entièrement de leur activité culturelle, tandis qu'un sur six ne pourrait pas tenir un mois sans revenu. Deux tiers disposent d'un budget mensuel de 4000 francs au maximum pour couvrir leurs dépenses privées et professionnelles.

Cette précarité pousse certains à envisager une reconversion. Plus d'un tiers des participants ont sérieusement songé à quitter le secteur culturel au cours des six derniers mois.

/ATS