Le grand orgue de la salle de musique de La Chaux-de-Fonds (NE) fête ses 70 ans samedi. L'organiste titulaire Jean-Luc Thellin est touché par la délicatesse de cet instrument qui pèse pourtant près de 20 tonnes et possède 3500 tuyaux.

"Cet orgue n'est pas exubérant, ni délibérément puissant mais plutôt intime. Cela demande beaucoup de temps pour en comprendre les subtilités", a déclaré à un vidéaste de Keystone-ATS Jean-Luc Thellin lors d'une visite.

"Cet instrument me touche par sa délicatesse et la finesse de ses timbres qui permettent des sonorités plus ou moins masculines ou féminines. Malgré son énorme volume, il permet de jouer très doucement", a ajouté Jean-Luc Thellin, ancien titulaire de la cathédrale de Chartres.

L'orgue pèse entre 15 et 20 tonnes, sa profondeur est de 10 mètres sur une façade de 15 mètres. Les 3500 tuyaux sont en bois ou en métal. "Chaque tuyau a une longueur et une forme différente et un son qui lui est propre. Il y a un tuyau par note et par son", a expliqué l'organiste.

"Tout s'entend"

Contrairement aux orgues d'église, celui de La Chaux-de-Fonds est installé dans une salle de musique à l'acoustique reconnue comme exceptionnelle. "Il a une patte sonore très ronde", a précisé Jean-Luc Thellin. "Contrairement à l'acoustique d'une église, tout s'entend dans cette salle, y compris les petites erreurs. Cela demande un jeu très particulier et différent".

Le grand orgue a été construit en 1956 par la manufacture suisse Kuhn de Männedorf (ZH), à l’initiative du Chaux-de-Fonnier Charles Faller. De conception néoclassique, il offre une palette sonore, du baroque au romantisme.

Pour rendre hommage à cet instrument, la Société de musique de la Métropole horlogère organise un grand concert samedi avec orgue et l’Orchestre de la Haute Ecole de musique de Genève. Des œuvres de Pierné, le "Concerto pour orgue" de Francis Poulenc et la "Symphonie n° 3 avec orgue" de Camille Saint-Saëns y seront joués.

Avant le concert, le public pourra accompagner l'organiste dans une visite au coeur de l'instrument. Une centaine d'élèves en feront de même lors d'une médiation culturelle dans la matinée.

/ATS