"Toy Story 5" a offert à Taylor Swift un interlude bienvenu : plutôt que d'écrire des chansons autobiographiques, la superstar de la pop a pu rendre hommage à la franchise Pixar qui l'a captivée durant son enfance.

"J'adore écrire depuis une nouvelle perspective", a confié la chanteuse de 36 ans lors d'une récente conférence de presse. "Faire une pause dans l'écriture sur ma vie personnelle est toujours un soulagement", a-t-elle ajouté.

L'Américaine a composé le titre "I knew it, I knew you" pour le dessin animé, un morceau pressenti pour une nomination à l'Oscar de la meilleure chanson.

Sorti en juin, peu avant le film, cette mélodie country forgée avec son fidèle collaborateur, Jack Antonoff, parle d'amitié, de nostalgie et de retrouvailles.

Elle est inspirée par Jessie, la cow-girl du film d'animation, qui lutte dans le cinquième volet de la franchise pour rester pertinente face à l'arrivée de la tablette Lilypad.

"Je l'ai écrite du point de vue de Jessie (...) et il y a aussi, en filigrane, un peu de ce que vivent les autres personnages dans le film", a expliqué Taylor Swift.

Comme Jessie et les autres jouets craintifs face aux avancées technologiques, le monde de la musique s'inquiète des progrès de l'intelligence artificielle, qui compose des albums entiers et a enfanté des artistes virtuels.

Mais la superstar aux 14 Grammy Awards se veut elle "optimiste" face aux bouleversements de l'industrie. Pour elle, la créativité humaine parle toujours au public d'une manière que l'IA ne peut pas imiter.

"Si j'observe l'année musicale, je pense qu'il y a deux albums parfaits que j'adore", a-t-elle commenté, en faisant référence à "LUX (Complete Works)", de l'Espagnole Rosalía, qui a remporté le Latin Grammy du meilleur album, et "The Art of Loving", de la Britannique Olivia Dean.

Les deux disques sont nommés dans la catégorie album de l'année aux Grammy Awards. "Ils sont géniaux parce qu'ils sont humains, faits par des humains, sur l'expérience humaine, et c'est cela qui parle aux humains", a-t-elle estimé. "Les humains continuent de gagner sur ce terrain."

/ATS