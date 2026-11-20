"Tom the Postgirl" a été désigné vendredi jeu vidéo de l'année aux Swiss Game Awards. Le titre a également remporté le prix de la meilleure direction artistique ("Best Art Direction"). Les joueurs y incarnent une factrice curieuse qui sème le chaos autour d'elle.

Avec son "style unique et son humour noir", le jeu témoigne d'un "savoir-faire exceptionnel et d'une véritable passion", indique dans un communiqué la Swiss Game Developers Association (SGDA). L'association nationale des développeuses et développeurs de jeux vidéo en Suissee est basée à Zurich.

Dans l'univers en noir et blanc, aux allures de bande dessinée, de ce jeu narratif à la fois mignon et macabre, les joueurs incarnent une factrice dans un village en apparence idyllique. Mais dans le cadre de son travail, Tom espionne les habitants excentriques, découvre de sombres secrets et se livre parfois à des actes de vandalisme.

Disponible sur PC et Mac, "Tom the Postgirl" a été développé par Oopsie Daisys, un studio de cinq personnes basé à Winterthour, et édité par Arte France.

La youtubeuse Fluff'isle récompensée

D'autres jeux vidéo et personnalités du secteur ont été récompensés vendredi soir lors de la cérémonie des Swiss Game Awards, organisée au Kinokoni, à Zurich. "Pathogenic", d'Aberrant Labs (Zurich), a remporté les prix du meilleur game design et des meilleures mécaniques de jeu. "Shoe it All!", d'Amberbite Games (Zurich), a été distingué pour sa conception sonore.

Le prix du meilleur jeu à portée sociétale a été attribué à "Au Cœur de Walter", de Play Don't Tell (Genève), tandis que "Radya", de Demiware, de la Haute école des arts de Zurich, a été sacré meilleur projet étudiant.

La youtubeuse Fluff'isle, de Prilly (VD) a été désignée créatrice de contenu suisse de l'année, tandis que Marissa "Slayz" Duret, spécialiste genevoise de l'e-sport, a reçu le prix de la personnalité suisse de l'e-sport de l'année.

Enfin, le joueur alémanique de "Fortnite" Chap a été récompensé pour la meilleure performance suisse de l'année en e-sport. Interrogé, le jury a expliqué que l'adolescent avait atteint la finale du Fortnite Global Championship, le plus grand tournoi consacré à ce jeu de type battle royale, parvenant ainsi à rivaliser avec les meilleurs joueurs mondiaux.

/ATS