L'écrivaine française Anne Godard a remporté mardi à Berne le Choix Goncourt de la Suisse 2026 pour son roman "Nous aussi", publié chez Actes Sud. Décerné par un jury étudiant, ce prix littéraire réunit cette année dix établissements d'enseignement supérieur suisses.

Le nom de la lauréate de cette 12e édition a été dévoilé lors d'une cérémonie à la Résidence de France à Berne, en présence de Françoise Rossinot, déléguée générale de l'Académie Goncourt, et de Paule Constant, lauréate du prix Goncourt en 1998, indique l'Ambassade de France dans un communiqué mardi. Anne Godard succède à Nathacha Appanah, distinguée en 2025 pour "La nuit au cœur" (Gallimard).

Dans son roman, Anne Godard dépeint une famille bourgeoise parisienne dont l'apparente harmonie dissimule des secrets et des violences. A travers une narration construite autour du pronom "on", elle explore l'emprise du collectif familial et la difficulté de se construire en tant qu'individu.

/ATS