Bruxelles veut se placer sur la carte mondiale de l'art contemporain. Le gigantesque musée Kanal s'apprête à ouvrir dans la capitale belge, malgré des tensions sur le plan budgétaire.

Fruit d'un partenariat avec le Centre Pompidou de Paris, ce lieu de 40'000 m2 sera inauguré jeudi par le couple royal belge, puis ouvert au public ce week-end.

Ce musée "fera de Bruxelles une destination culturelle de rang international", au même titre que le Guggenheim à Bilbao ou le MoMa à New York, assure Boris Dilliès, le chef du gouvernement régional.

Installé au bord d'un canal, dans un ancien garage Citroën des années 1930, le lieu impressionne par son architecture industrielle moderniste, entre béton brut et structures métalliques de la grande verrière centrale, qui s'ouvre sur la ville.

"L'ancien bâtiment Citroën reprend vie et devient un moteur de développement", loue Boris Dilliès, qui espère 500'000 visiteurs par an et d'importantes retombées pour les hôtels et les restaurants de la ville.

Signe de l'immensité du musée, des colonnes de ballons dorés de l'artiste turque Banu Cennetoglu, représentant les trente articles de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, accueillent les visiteurs.

Malgré une offre culturelle conséquente, la capitale belge ne disposait pas d'une enceinte d'une telle envergure, consacrée à l'art moderne et contemporain.

"Pas pharaonique"

Côté collections, Kanal a noué un partenariat jusqu'en 2031 avec le Centre Pompidou, à hauteur de 13 millions d'euros, pour le prêt régulier de 300 oeuvres et l'organisation de grandes expositions.

Une rétrospective consacrée aux peintres Sonia et Robert Delaunay, couple majeur de l'avant-garde du début du XXe siècle, est attendue de novembre 2027 à avril 2028.

L'exposition inaugurale est quant à elle une "relecture" des collections du Centre Pompidou "du début du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle", décrit le directeur du musée parisien, Xavier Rey.

"L'Homme qui marche", célèbre sculpture d'Alberto Giacometti, ouvre le parcours, non loin de photos prises par Agnès Varda à Cuba au début des années 1960.

D'autres "grands noms comme Matisse, Picasso ou Man Ray" sont présents, poursuit Xavier Rey, ainsi que des artistes contemporains, tel Kader Attia, avec une remarquable installation en semoule représentant la ville algérienne de Ghardaïa.

Le Centre Pompidou est en travaux jusqu'en 2030 et ce partenariat lui permet de faire tourner ses collections pendant sa longue fermeture.

Consacrée à l'exil, aux migrations et aux frontières, cette première exposition forme un ensemble très riche, quoique disparate.

L'équipe de Kanal a également passé commande à plusieurs artistes, dont la Belge Joëlle Tuerlinckx, qui signe une intrigante installation lumineuse et sonore, dans une vaste pièce en sous-sol.

Espace de jeux pour enfants, centre d'architecture, bibliothèque, projections, concerts et commerces, le musée promet d'être un lieu de vie et un "laboratoire".

Plus de 300 millions

En gestation depuis une dizaine d'années, le coût total du projet, plus de 300 millions d'euros, a fait l'objet de nombreuses critiques en Belgique.

Et il a crispé d'autres institutions culturelles, dans un contexte budgétaire tendu où les subventions se font de plus en plus rares.

"En dix ans, ce projet n'a jamais été un long fleuve tranquille", a confié Yves Goldstein, le directeur général de Kanal.

Mais ce musée n'est "pas pharaonique" ou "titanesque", il a "la taille qu'il faut", a-t-il assuré.

Sur fond de tensions avec la région, Yves Goldstein est sur le départ et le nom de son successeur n'est pas encore connu.

L'équipe de Kanal souhaitait conserver une dotation d'environ 30 millions d'euros par an pour tourner à plein régime. Mais l'exécutif régional veut progressivement réduire la voilure, à 24, 22 puis 10 millions d'euros en 2027, 2028 et 2029.

"Ce n'est pas un gros mot de parler de bonne gestion" et "de rigueur dans les deniers publics", revendique Boris Dilliès, qui souhaite que la nouvelle direction noue des partenariats avec le secteur privé.

Escabeaux, bruits de perceuse, barrières et engins devant l'entrée principale : les travaux n'étaient pas terminés mardi lors d'une visite ouverte à la presse.

Mais "on voulait quand même rappeler que nous sommes à Bruxelles". Ces chantiers interminables font "partie du charme de notre capitale", a plaisanté M. Dilliès.

/ATS