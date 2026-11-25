Le Musée suisse en plein air Ballenberg, près de Brienz (BE), a remporté le premier Prix suisse des musées, décerné mercredi par le Passeport Musées Suisses. Le Musée de la communication à Berne et Barryland à Martigny (VS) complètent le podium.

"Au Ballenberg, les visiteurs de tous âges peuvent vivre l'histoire", a souligné David Vuillaume, secrétaire général de Patrimoine suisse dans un communiqué mercredi, saluant les démonstrations artisanales, les visites interactives et les expériences de réalité augmentée.

"C'est une formidable reconnaissance pour notre musée", s'est réjoui Peter Flück, président de la fondation du Musée suisse en plein air Ballenberg.

Lancé par le Passeport Musées Suisses à l'occasion de son 30e anniversaire, le prix récompense cette année la qualité de la médiation culturelle auprès de toutes les générations. Il devrait être reconduit ces prochaines années autour de thèmes différents.

/ATS