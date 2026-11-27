Les séries ont détrôné les films dans le streaming payant en Suisse l’an dernier. Elles ont totalisé près de neuf visionnages sur dix sur les plateformes par abonnement.

Sur les 24 plateformes actives en Suisse, 18 proposaient des séries dans leur catalogue en 2025, a indiqué vendredi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Les données sur les séries, recueillies pour la première fois, témoignent de l'évolution des services par abonnement: elles représentaient environ 87% de l’ensemble des visionnages, contre seulement 13% pour les films de fiction et les autres genres cinématographiques.

La tendance était tout autre pour les achats à l’unité et les locations. Dans ce domaine, les consommateurs se sont presque exclusivement tournés vers les films. Quelque 4,4 millions de locations et près de 1,5 million d’achats de films ont été enregistrés contre seulement 42'000 achats d’épisodes individuels et 96'000 ventes de saisons entières de séries.

/ATS