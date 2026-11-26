La cour d'appel de Paris a confirmé jeudi le renvoi de Gérard Depardieu en procès pour une partie des viols dénoncés par la comédienne Charlotte Arnould, a indiqué une source judiciaire à l'AFP. Cette décision de la cour est susceptible d'un pourvoi en cassation.

"La chambre de l'instruction a décidé de confirmer l'ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle départementale des chefs de viol et d'agression sexuelle pour les seuls faits du premier jour, le 7 août 2018", et "prononce un non-lieu pour les faits du 13 août 2018", a précisé la source judiciaire.

Charlotte Arnould "a été la première à dénoncer Gérard Depardieu", a relevé, à l'issue du délibéré, son avocate. Ce renvoi pour viol, quand Gérard Depardieu a déjà été condamné pour agressions sexuelles sur deux femmes, "promet d'être historique", a avancé Me Carine Durrieu-Diebolt.

Pouvoir en cassation

Cette décision de la cour, saisie par la défense de l'acteur, qui conteste les accusations, est susceptible d'un pourvoi en cassation.

"Cette décision consacre une première victoire d'étape pour Gérard Depardieu", s'est félicité auprès de l'AFP David-Olivier Kaminski, avocat de l'acteur. "Reste l'autre moitié du chemin judiciaire à parcourir pour consacrer définitivement l'innocence judiciaire" de Depardieu, a-t-il affirmé.

"Nous avons été entendus, mais cette décision n'est pas totalement satisfaisante", a abondé Delphine Meillet, également son avocate.

Dans son ordonnance de mise en accusation, partiellement confirmée par la cour d'appel jeudi, une juge avait ordonné que la figure du cinéma français soit jugée pour viols commis par "contrainte morale résultant d'un état de sidération ayant empêché Charlotte Arnould de protester et de s'enfuir".

Une analyse qui était vivement contestée par la défense, selon laquelle il n'y a pas de preuve d'une pénétration sexuelle et qui conteste une quelconque "intention criminelle".

Condamné en mai 2025

Outre Charlotte Arnould, les accusations et plaintes s'accumulent contre l'acteur depuis huit ans.

Il est actuellement au coeur d'investigations à Paris, après la plainte déposée en mai 2025 par une comédienne.

Cette femme l'accuse de viol en réunion, avec notamment la complicité supposée de l'écrivain Michel Houellebecq, pendant le tournage du film "Thalasso" en 2018 en France.

Il a aussi déjà essuyé un procès. En mai 2025, il a été condamné pour agressions sexuelles sur deux femmes lors du tournage du film "Les Volets verts" en 2021.

Alors qu'il avait fait appel, il a renoncé à son recours le 13 novembre, présentant des "excuses, profondes et sincères, à celles et ceux qui ont pu en souffrir".

/ATS