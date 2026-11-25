L'ex-guitariste du groupe britannique Duran Duran, Andy Taylor, est décédé des suites d'un cancer de la prostate, ont annoncé mercredi sa famille et la formation phare de la new wave des années 1980 dans un communiqué.

"Andy Taylor, époux, père et grand-père bien-aimé, est décédé des suites d'un long et courageux combat contre un cancer de la prostate. Il avait 65 ans. Andy s'est éteint paisiblement chez lui, entouré des siens, lundi 23 novembre", écrivent-ils dans un communiqué publié sur le compte Instagram et le site internet du groupe.

/ATS