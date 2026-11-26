Dans les années 1950, Armand Schulthess transforme 18'000 m2 de terrain au Tessin en un jardin fantasmatique. La Collection de l'Art Brut jette un nouveau regard sur son oeuvre. Plus de 300 pièces et des photographies sont à découvrir jusqu'au 25 avril à Lausanne.

Né à Neuchâtel, Armand Schulthess (1901-1972) mène durant de nombreuses années une vie sans histoire. Jeune homme, il obtient un diplôme de commerce puis travaille dans l'import-export. Il dirige ensuite une maison de confection, puis devient fonctionnaire fédéral.

A l'âge de cinquante ans, il rompt subitement tous ses liens professionnels et sociaux. Il quitte définitivement son travail et choisit comme lieu d'exil, à la fois géographique et mental, une maison de campagne du Tessin, dans le village d'Auressio, explique jeudi la Collection de l'Art Brut dans un dossier de presse.

Ermite dans son jardin

Coupé du monde extérieur, il consacre dès lors sa vie à la transformation du vaste terrain qui l'entoure en une oeuvre d'art totale. Cet espace, fait de sentiers, passerelles et escaliers, abrite une multitude d'objets et d'installations souvent suspendues aux arbres. Il récupère des pièces et des plaques métalliques qu'il grave d'inscriptions témoignant de ses connaissances encyclopédiques, notamment en sciences et en philosophie.

Cet univers hors du commun attire les écrivains et les artistes. L'écrivaine S. Corinna Bille lui consacre en 1955 une nouvelle intitulée "Le propriétaire", dans laquelle elle relate sa visite du jardin et les thèmes principaux qu'elle y observe. De son côté, l'écrivain Max Frisch s'est inspiré de Schulthess pour un de ses récits.

Oeuvre en photographies

Le réalisateur et photographe alémanique Hans-Ulrich Schlumpf a documenté et immortalisé cette œuvre monumentale, telle qu'elle existait avant que le jardin ne disparaisse à la mort de son créateur. Dans l'exposition, ses photographies dialoguent avec près de 300 pièces qui ont été sauvegardées in extremis, parmi lesquelles un corpus important acquis en 2024 par le musée, et dévoilé ici pour la première fois, à l'occasion du cinquantenaire de l'institution.

En 1976, année de son inauguration, la Collection de l'Art Brut avait consacré sa première exposition temporaire à Armand Schulthess, avec Hans-Ulrich Schlumpf comme curateur. Cinquante ans plus tard, une présentation repensée et accompagnée de pièces inédites permet de poser un nouveau regard sur cette oeuvre hors normes, relève encore le musée lausannois.

/ATS