L'armée finlandaise a détecté samedi une "attaque de drone" contre un cargo russe dans le golfe de Finlande, a indiqué le ministère finlandais de la Défense. L'origine de l'attaque était pour l'heure inconnue.

"Samedi matin, les forces de défense finlandaises ont détecté une attaque de drone contre un cargo russe à l'ouest de Suursaari, dans l'est du golfe de Finlande, en eaux internationales", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué, sans en préciser l'origine.

Selon des informations du gouverneur de la région de Leningrad Alexander Drosdenko sur Telegram, le navire aurait été pris pour cible par deux drones alors qu'il se dirigeait vers l'enclave russe de Kaliningrad, en mer Baltique. Le gouverneur avait déjà signalé plus tôt des attaques de drones ukrainiens dans la région de Leningrad, indiquant que 73 appareils avaient été interceptés dans la nuit de vendredi à samedi.

/ATS