L'ancien président du Brésil Jair Bolsonaro a quitté vendredi la résidence où il purge une longue peine de prison pour tentative de coup d'État, afin d'être hospitalisé en raison de douleurs abdominales.

Le chef de file de la droite brésilienne souffre des séquelles d'un coup de couteau reçu au ventre pendant la campagne présidentielle de 2018, et a été opéré à plusieurs reprises.

"Mon père vient de retourner à l'hôpital après avoir ressenti de fortes douleurs abdominales", a écrit sur le réseau social X le sénateur élu Carlos Bolsonaro, l'un des fils de l'ancien président d'extrême droite (2019-2022).

L'hôpital DF Star de Brasilia a indiqué que l'ancien dirigeant de 71 ans souffrait d'une "distension abdominale" et était hospitalisé pour des examens.

Jair Bolsonaro a été condamné l'an dernier à 27 ans de prison pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite électorale face au président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.

Après plusieurs mois d'incarcération, il a été placé en résidence surveillée en mars, en raison de ses problèmes de santé. "Sa santé s'affaiblit chaque jour du fait de sa privation de liberté, en raison de son manque de mobilité et de la torture psychologique qu'il subit quotidiennement", a déploré Carlos Bolsonaro.

La famille Bolsonaro plaide l'innocence du patriarche et se dit victime de persécutions de la justice brésilienne. La Cour suprême doit se prononcer en décembre sur la constitutionnalité d'une loi qui réduit les peines de Jair Bolsonaro et d'autres condamnés pour la tentative de coup d'État de 2022.

Le sénateur Flavio Bolsonaro, frère aîné de Carlos, a perdu le second tour de la présidentielle face à Lula en octobre dernier. Visé par plusieurs enquêtes, il n'a pas reconnu sa défaite et a fui son pays pour les États-Unis, se disant victime de "persécution".

/ATS