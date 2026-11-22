Après deux semaines de négociations tendues, les Etats participant à la conférence climatique la plus longue de l'histoire n'ont pas réussi à s'entendre. La COP31 se conclut sans déclaration finale.

Le président turc de la COP31 a reconnu l'absence d'accord des pays sur le projet de décision finale. Le projet est rejeté par certains pays en l'absence de mention des énergies fossiles.

"Il semble que certaines parties s'opposent à ce texte" et, en l'absence de consensus, les "décisions n'ont pas été adoptées", a admit Murat Kurum lors d'une séance plénière.

/ATS