Pour de meilleurs salaires, services publics, conditions d'études et logements dignes: des cortèges aux revendications variées se sont élancés en France pour le sixième samedi consécutif, une contestation devenue européenne mais qui marque le pas dans le pays.

A Paris, plusieurs milliers de personnes ont quitté vers 14h00 la place de la République clairsemée vers la place de la Nation, après un "Emmenez-moi" de Charles Aznavour joué par un orchestre et repris en choeur par la foule.

Dans le cortège, drapeaux et chasubles de syndicats et partis de gauche cohabitent avec des gilets jaunes, les organisations lycéennes et étudiantes, et des pancartes "Gen Z contre la sélection et la militarisation" ou "Non au permis de tuer", en référence à la loi sur la "présomption d'usage légal des armes par les forces de l'ordre" adoptée vendredi au Parlement.

Cet Acte VI, selon la dénomination des gilets jaunes, s'inscrit aussi dans le cadre d'un appel européen de syndicats et d'associations de défense du droit au logement à des actions coordonnées de vendredi à dimanche.

La mobilisation "fait tache d'huile maintenant au niveau européen", cela "nous nourrit et nous donne de la force", estimait vendredi auprès de l'AFP Sophie Binet, secrétaire générale du syndicat CGT.

"Dans un certain nombre de pays, les jeunes vivent la même chose, c'est-à-dire la précarité. On doit faire un choix entre se loger, se soigner, manger à sa faim", a déploré avant le départ du cortège Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef, réclamant notamment la hausse des APL, des bourses, et plus de places dans les établissements d'enseignement supérieur.

"On ne peut pas attendre six mois (l'élection présidentielle, NDLR), c'est maintenant qu'il faut répondre à l'urgence", a renchéri Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante.

"Anniversaire des gilets jaunes"

Ce samedi marque aussi "l'anniversaire des huit ans des gilets jaunes", mouvement initié en 2018 contre une hausse du carburant "qui était symptomatique de la précarité, des injustices sociales et du manque de démocratie", a rappelé Azelma Signaux, porte-parole de la Coordination nationale des gilets jaunes lors d'un point-presse.

Aujourd'hui, "les choses ont empiré", a-t-elle pointé: "nos seuls outils démocratiques sont complètement détruits, nous sont volés", entre interdictions de manifester, répression policière, et mise "à la poubelle" de pétitions signées par des centaines de milliers de personnes.

A Marseille, plusieurs centaines de personnes, dont beaucoup de jeunes, se sont rassemblées sous le ciel bleu aux Réformés, point de départ de la manifestation situé à l'écart du centre-ville. Ils ont entonné la Marseillaise, l'Internationale, l'hymne antifasciste "siamo tutti antifascisti" et le désormais incontournable "J'ai deux passions, la fanfare, la révolution".

Affluence en baisse

L'ampleur des manifestations reste difficile à anticiper, après une mobilisation en baisse samedi dernier, avec quelque 100'000 manifestants selon les autorités, le double selon les organisateurs.

Selon le ministère de l'Intérieur, la mobilisation a débuté de façon "globalement calme" et "en nette diminution par rapport aux précédentes journées", avec, à 14h00, 44 actions recensées sur le territoire national, pour 2200 participants (hors Paris), contre 9800 participants le 14 novembre à la même heure et 72'600 le 17 octobre.

Le 17 octobre, premier samedi de mobilisation, avait réuni 565'000 personnes selon la police, 800'000 selon les organisateurs, mais avait été émaillé de violences et de pillages en marge de certains cortèges.

La CFDT, la CGT et l'Unsa, qui accusent le patronat de freiner les négociations salariales, ont déjà appelé les salariés du secteur privé à rejoindre une nouvelle journée de mobilisation du secteur public le 1er décembre.

Les gilets jaunes ont eux appelé à s'associer samedi 28 novembre aux manifestations féministes organisées par "Nous toutes" à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

/ATS