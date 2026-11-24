L'espérance de vie diminue pour la première fois depuis 1950 à Cuba, avec une baisse de plus de quatre ans entre 2020 et 2025, a indiqué mardi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en visite à La Havane.

"De façon générale, la mortalité a augmenté et l'espérance de vie à Cuba a diminué pour la première fois depuis qu'ont commencé les registres en 1950, passant de 78,8 ans en 2020 à 74,4 ans en 2025", a déclaré en conférence de presse le patron de l'agence sanitaire de l'ONU.

Cette baisse est intervenue avant même l'application d'un quasi-blocus pétrolier par Washington depuis janvier, qui a fortement aggravé la crise économique secouant l'île depuis 2020 et asséché les ressources en devises du gouvernement.

Cuba est également sous embargo américain depuis 1962.

Le système de santé cubain, longtemps reconnu à l'international pour sa qualité, "traverse une période difficile et critique", a estimé le patron de l'OMS.

Selon lui, le taux de mortalité infantile à Cuba a plus que doublé, passant d'environ 4 décès pour 1000 naissances en 2020 à 9,9 en 2025. De même, la mortalité maternelle a augmenté, passant de 37,4 pour 1000 naissances en 2019 à 44,1 en 2025.

Le taux de survie des patients atteints d'un cancer pédiatrique a diminué de 85 % à 65 % depuis le début du blocus énergétique, a-t-il ajouté.

A ce titre, Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé une aide de deux millions de dollars pour soutenir la vaccination infantile et l'achat de matériel médical essentiel.

Réforme économique annoncée

Le patron de l'OMS a dit par ailleurs que son organisation et l'ONU apportaient leur "soutien" à la mise en oeuvre du programme de réformes économiques annoncé par le gouvernement communiste en faveur de l'économie de marché et qui prévoit d'ouvrir des pans entiers de l'économie au secteur privé.

"La réforme que le gouvernement propose concerne l'économie, le marché, la santé, presque tous les secteurs. Et nous lui apportons notre soutien", a déclaré M. Tedros.

"Le gouvernement (...) rencontre des problèmes dans le secteur de la santé ou dans d'autres secteurs en raison des sanctions, que tout le monde connaît. Mais en même temps, il est positif que le gouvernement reconnaisse qu'il existe aussi des problèmes internes", a-t-il poursuivi.

"Il est très important de traiter les questions externes et internes pour pouvoir avancer", a-t-il ajouté.

/ATS