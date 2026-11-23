Le Premier ministre australien Anthony Albanese a attribué lundi l'échec des négociations climatiques de la COP31 à un contexte "géopolitique difficile", après le rejet par plusieurs pays et par l'UE d'un projet de décision finale omettant les énergies fossiles.

"Il est évident que nous traversons une période difficile sur le plan géopolitique. C'est la réalité", a concédé le Premier ministre australien Anthony Albanese, dont le pays coprésidait la conférence, tout en soulignant l'importance de la question climatique pour les États insulaires du Pacifique: "Pour être crédible, la condition première est l'action sur le changement climatique".

Les attentes étaient aussi limitées pour le grand rendez-vous onusien de la COP31, sous la houlette du négociateur en chef le ministre de l'Energie australien, Chris Bowen.

Un accord substantiel était rendu d'autant plus compliqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l'absence, une nouvelle fois, des États-Unis.

La planète subit toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine, entre des crues meurtrières au Népal et des vagues de chaleur en Europe, et le franchissement du seuil de 1,5°C est désormais certain.

Au coeur de la discorde également, la demande inscrite dans le texte d'accélérer le recours aux technologies de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), promues par les entreprises pétro-gazières mais dénoncées par les ONG comme des "permis de polluer".

/ATS