Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a affirmé que son pays cherchait à défendre sa "sécurité" face aux crises "aux quatre coins du monde", et non la "suprématie", a rapporté l'agence de presse officielle KCNA lundi.

"Le monde assiste à une crise de sécurité et politique instable, ainsi qu'à un chaos économique, aux quatre coins de la planète", a déclaré Kim Jong Un lors de la cérémonie d'entrée en fonctions de nouveaux ambassadeurs, dont celui de la Russie.

Il s'agit de ses premiers commentaires sur les affaires mondiales depuis la conclusion jeudi d'un sommet régional en Chine auquel a assisté Donald Trump. Malgré les appels répétés du président américain, une quatrième rencontre entre lui et Kim Jong Un n'a pas eu lieu.

Le dirigeant avait effectué dès vendredi une visite sur des installations scolaires, en se limitant à des déclarations sur les projets nationaux.

"La situation internationale actuelle implique un changement significatif de notre compréhension de la souveraineté nationale et de la sécurité", a dit devant les ambassadeurs M. Kim, cité par KCNA.

"La RPDC (Corée du Nord, NDLR) ne cherche ni la suprématie ni l'expansion", mais le "développement de ses relations extérieures sous les idéaux de l'indépendance, de la paix et de l'amitié basés sur le principe de la défense de la souveraineté nationale et de la sécurité".

Sur des photos diffusées par KCNA, on peut notamment voir le dirigeant poser avec chaque nouveau diplomate accrédité à Pyongyang.

/ATS