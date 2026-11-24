La justice colombienne a enjoint au président de droite dure Abelardo de la Espriella de revoir ses critiques de la culture "woke", selon un document judiciaire publié lundi. Il lui est également demandé de s'abstenir de la présenter comme une menace pour le pays.

Cette décision fait suite à un recours déposé par un ex-membre du gouvernement de l'ancien président de gauche Gustavo Petro contre son successeur élu en juin, après que celui-ci avait décrit, lors d'un événement public le 15 octobre, la culture "woke" comme "l'un des grands cancers qui menacent l'unité nationale".

La justice a ordonné au président de publier un rectificatif, dont la diffusion devra être équivalente à celle de ses déclarations d'octobre, et de retirer la vidéo du discours de ses comptes personnels et institutionnels sur les réseaux sociaux. Le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification judiciaire.

Restrictions à la liberté d'expression

Le tribunal a estimé que les déclarations d'Abelardo de la Espriella avaient outrepassé les limites de la liberté d'expression en encourageant un climat contraire au pluralisme inscrit dans la constitution.

La décision de justice souligne que les fonctionnaires, comme le président, "sont soumis à des restrictions plus strictes en matière de liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions".

Le mot anglais "woke" (qui signifie "éveillé" en français) est souvent utilisé par certains milieux conservateurs comme une étiquette péjorative pour critiquer les politiques progressistes.

Allié du président américain Donald Trump, M. de la Espriella est régulièrement critiqué pour ses déclarations contre des droits protégés par la constitution comme l'avortement, mais aussi pour s'être affiché en déambulant parmi des cadavres après avoir ordonné des frappes contre des groupes armés.

A la fin octobre, la justice avait ordonné à son gouvernement de remettre en place une série d'oeuvres faisant référence à la diversité sexuelle, au féminisme et aux processus de paix, qui avaient été retirées de l'un des plus importants musées de Colombie.

/ATS