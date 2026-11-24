Un média affilié aux Houthis du Yémen a affirmé mardi que des frappes saoudiennes contre des autocars et camions avaient fait 25 morts ou disparus dans le sud-ouest du pays. Les combattants pro-iraniens progressent dans cette région face aux forces gouvernementales.

"Le bilan du ciblage par les avions ennemis saoudiens d'autocars et camions à Wadi Mabaq, dans la province de Lahj, a augmenté à 25 martyrs ou disparus, ainsi que six blessés", a indiqué l'agence de presse des Houthis Saba, précisant que le survol continu de la zone par les avions saoudiens compliquait le travail des secours.

Lundi, le porte-parole militaire du mouvement avait fait état de cette attaque, sans donner de bilan, assurant qu'elle ne resterait pas "sans réponse". Elle fait suite à des bombardements dans la province côtière voisine d'Hodeïda, contrôlée par les Houthis, qui ont fait au moins 17 morts, selon le mouvement.

Nouveaux territoires conquis

Le conflit au Yémen, opposant les Houthis pro-iraniens au gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite, a repris en juillet, après quatre ans d'accalmie, ouvrant un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient. Les affrontements se sont intensifiés en septembre, avec la prise par les combattants anti-gouvernementaux du littoral sur la mer Rouge, contrôlant le détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Ces derniers jours, les Houthis, qui tiennent de vastes pans du nord du pays - les plus peuplés - ont pris le contrôle de nouveaux territoires dans la province de Lahj et se rapprochent d'Aden, où le gouvernement s'est réfugié après la perte de la capitale Sanaa en 2014.

Parallèlement, les combattants pro-iraniens ont multiplié les attaques contre l'Arabie saoudite, visant en particulier ses aéroports et infrastructures énergétiques. Ils ont décrété un blocus en mer Rouge contre la flotte du royaume, premier exportateur de brut mondial.

/ATS