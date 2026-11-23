Le Tribunal suprême espagnol a définitivement blanchi le leader Carles Puigdemont, poursuivi par la justice depuis la tentative avortée de sécession de la Catalogne en 2017, ouvrant la voie à son prochain retour en Espagne.

"Il est prononcé un non-lieu définitif concernant les faits (...), en raison de l'extinction de l'éventuelle responsabilité pénale par effet de l'amnistie de M. Carles Puigdemont", indique la décision du Tribunal suprême rendue publique lundi.

Ultime étape de l'application de la controversée loi d'amnistie adoptée par le Parlement espagnol en 2024, cette décision, qui intervient après la levée du mandat d'arrêt visant Puigdemont en octobre, est annoncée à moins d'une semaine des élections législatives du 29 novembre en Espagne.

La loi d'amnistie avait été la contrepartie politique consentie par le socialiste Pedro Sánchez pour être reconduit à la tête du gouvernement fin 2023, grâce notamment au soutien indispensable des partis indépendantistes catalans, dont Junts per Catalunya, la formation de Puigdemont.

Bien que la loi ait été approuvée par le Parlement il y a deux ans, Puigdemont et d'autres responsables indépendantistes n'avaient pas encore pu en bénéficier, le Tribunal suprême ayant estimé qu'elle ne s'appliquait pas aux personnes poursuivies pour détournement de fonds publics.

Mais le Tribunal constitutionnel, saisi par les intéressés, a validé la loi en octobre. Peu après, le Tribunal suprême annulait les mandats d'arrêt qui les visaient.

Exilé en Belgique

Président de la Catalogne à l'époque, Puigdemont s'était exilé en Belgique quelques jours après la déclaration unilatérale d'indépendance votée par le Parlement catalan en octobre 2017, échappant ainsi à une arrestation, contrairement à plusieurs membres de son gouvernement.

Depuis lors, il n'était revenu qu'une seule fois brièvement en Espagne, pendant quelques heures, en 2024.

Même après la levée de son mandat d'arrêt, il avait toutefois affirmé qu'il ne rentrerait pas avant les élections du 29 novembre.

Cela ne l'a pas empêché de faire irruption dans la campagne électorale jeudi dernier, avec un entretien accordé au quotidien El Mundo, dans lequel il a vivement critiqué Pedro Sánchez, qu'il a qualifié de "personne amorale à l'ambition démesurée".

/ATS