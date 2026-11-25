Trois astronautes, parmi lesquels un Pakistanais, ont décollé mercredi à bord d'une fusée chinoise pour se rendre à la station spatiale Tiangong, a annoncé le média public CCTV. C'est la première fois que la structure accueillera un membre d'équipage étranger.

La fusée Longue Marche 2F s'est élancée dans le ciel à 08h18 (00h18 en Suisse) du centre spatial de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, d'après les images diffusées par CCTV. La mission Shenzhou-24 emporte avec elle le pilote Tang Hongbo, l'ingénieur de vol Wu Yi ainsi qu'un pilote de l'armée pakistanaise, Muhammad Zeeshan Ali.

M. Ali est le premier astronaute étranger à participer à une mission spatiale chinoise. Il doit devenir le premier à séjourner sur Tiangong, la station orbitale chinoise.

Son vol doit durer environ cinq jours. Il rentrera sur terre à bord du vaisseau de Shenzhou-23, arrimé au laboratoire spatial depuis mai dernier.

Objectif Lune

D'après l'agence spatiale pakistanaise, M. Ali va réaliser des expériences en orbite, notamment sur la culture de microalgues comme source potentielle de nourriture et d'oxygène pour de futures missions ou encore sur les effets des vols spatiaux sur des graines de quinoa.

Pékin investit massivement dans son programme spatial, cherchant à rattraper les États-Unis. Tiangong est gérée par des équipes de trois astronautes, qui se relaient généralement tous les six mois.

La Chine ambitionne de poser des astronautes sur la Lune avant 2030, une course dans laquelle les États-Unis sont également engagés avec leur programme Artémis.

/ATS