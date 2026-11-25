Les combattants pro-iraniens Houthis au Yémen ont accusé mercredi l'Arabie saoudite de mener une attaque contre le port d'Hodeïda. Ils ont menacé de s'en prendre à leur tour aux ports saoudiens sur la mer Rouge.

Le média Almasirah a fait état tôt mercredi d'une "attaque sur le port d'Hodeida", un des principaux ports du Yémen, dont les Houthis revendiquent le contrôle de longue date.

La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite avait peu auparavant demandé aux "civils" d'évacuer le port.

Le porte-parole militaire du mouvement yéménite a menacé l'Arabie saoudite de représailles. "Le port de Jeddah et tous les autres ports ennemis sur la mer Rouge deviendront des cibles pour nos forces si l'ennemi met à exécution ses menaces de bombarder le port d'Hodeïda", a-t-il écrit sur le réseau social Telegram.

Proches d'Aden

Ce responsable a appelé les personnes présentes dans ces ports à "évacuer immédiatement" ceux-ci et les armateurs à en retirer leurs navires.

Les Houthis, qui contrôlent une large partie du Yémen, multiplient les frappes contre l'Arabie saoudite qu'ils accusent de soutenir les forces gouvernementales yéménites.

Ils ont ciblé mardi la plus haute tour de Riyad, faisant 11 blessés, et s'apprêtent à attaquer Aden, dans le sud du Yémen, où siège le gouvernement reconnu par la communauté internationale, selon celui-ci.

/ATS