L'émissaire américain Jared Kushner a mis en garde contre une "escalade" du conflit en Ukraine devenu selon lui "une guerre par procuration dans laquelle l'Europe finance et arme l'Ukraine dans son combat contre la Russie", dans un entretien mercredi.

Il n'en faut "pas beaucoup pour que cela s'aggrave sérieusement", a prévenu, dans une interview au podcast allemand MD Meets, Jared Kushner, chargé avec Steve Witkoff de négocier au nom de Donald Trump avec Kiev et Moscou pour parvenir à la paix en Ukraine.

Évoquant les difficultés rencontrées dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine, celui qui est par ailleurs le gendre du président Donald Trump a reconnu "une impasse territoriale" actuelle.

Il dit avoir eu cette impression avec Steve Witkoff après qu'ils eurent passé "plusieurs heures avec (Vladimir) Poutine", le président russe.

Jared Kushner a également pointé une certaine ambivalence des Européens vis-à-vis de la Russie. "Pendant cette guerre, l'Europe a acheté de l'énergie à la Russie pour plus de 250 milliards de dollars. Je pense qu'en réalité, l'Europe a payé plus d'argent à la Russie dans cette guerre qu'elle n'en a donné à l'Ukraine", a-t-il déclaré.

/ATS