Le Parlement israélien a adopté mercredi en lecture préliminaire un projet de loi visant à créer une commission d'enquête pour faire la lumière sur les défaillances sécuritaires liées aux attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023.

Ce projet de loi, présenté par le parti du principal rival de Benjamin Netanyahu, le centriste Gadi Eisenkot, a reçu l'aval de 65 députés contre 50 qui s'y sont opposés. Ce vote intervient en pleines tractations pour former un gouvernement menées par M. Eisenkot.

L'annonce des résultats a été accueillie par les applaudissements de proches des victimes du 7-Octobre se trouvant à la Knesset, selon les images retransmises en direct par la chaîne parlementaire.

Gadi Eisenkot accuse régulièrement le Premier ministre sortant de porter une responsabilité personnelle dans l'attaque du Hamas, en ayant notamment ignoré des avertissements donnés par ses services de sécurité et les Émirats arabes unis, selon des informations de presse.

Pas réveillé

Benjamin Netanyahu rejette catégoriquement ces accusations et soutient que ses services ne l'ont pas réveillé dans la nuit du 6 au 7 octobre 2023 quand les combattants du Hamas se préparaient à lancer leur assaut.

Il s'est toujours opposé à la création d'une telle commission d'enquête étatique, un mécanisme doté de larges prérogatives pour enquêter de manière indépendante.

Créer cette commission d'enquête "est un devoir national et moral", et une étape "essentielle pour mettre au jour la vérité et tirer les leçons pour assurer la sécurité d'Israël", a réagi dans un communiqué Yashar, le parti de M. Eisenkot.

Encore trois votes

Le texte doit maintenant faire l'objet de plusieurs débats, et doit encore être approuvé lors de trois votes à la Knesset pour que la commission soit effectivement créée.

Mais son approbation en lecture préliminaire marque déjà une étape majeure dans le processus. Sur le papier, le bloc de M. Eisenkot, appuyé par deux formations arabes israéliennes hostiles à M. Netanyahu, a assez de voix pour le faire adopter à la Knesset.

Dans le détail, cette commission d'enquête serait créée dans le but d'"enquêter sur les circonstances et les facteurs qui ont mené au massacre (du 7-Octobre), ainsi que sur la guerre qui a suivi" à Gaza, selon un communiqué du porte-parolat de la Knesset.

Elle serait composée de cinq membres et devrait publier un rapport initial au plus tard un an après son établissement, selon la même source.

/ATS