Les forces armées saoudiennes ont annoncé avoir intercepté deux missiles balistiques qui se dirigeaient vers Riyad jeudi, au lendemain d'une attaque revendiquée par les Houthis contre le quartier financier de la ville. Un journaliste de l'AFP a entendu une explosion.

La déflagration est survenue vers minuit, heure locale (22h00 en Suisse), après une alerte des autorités signalant une "menace aérienne hostile", levée peu après. Des habitants du nord et de l'est de Riyad ont confirmé avoir entendu l'explosion, l'un d'eux indiquant que les fenêtres de sa maison "ont violemment tremblé".

Un peu plus tard, les forces armées saoudiennes ont annoncé sur le réseau social X avoir "intercepté et détruit deux missiles balistiques lancés par la milice terroriste houthie vers Riyad".

L'armée a également dit avoir détruit un missile de croisière houthi lancé en direction de l'ouest du pays, ainsi qu'un drone dans les environs du port de Jeddah, sur la mer Rouge, sans qu'aucune victime n'ait été signalée.

Les combattants pro-iraniens Houthis du Yémen avaient assuré avoir ciblé mercredi deux ports saoudiens sur la mer Rouge, après des frappes des forces saoudiennes au Yémen contre le grand port d'Hodeida, contrôlé par les Houthis.

Le porte-parole de la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite a fait état mercredi soir de la "chute d'un projectile tiré par la milice terroriste houthie sur le port de Jazan", ajoutant que l'attaque avait provoqué des "dégâts légers, sans blessés parmi les civils". Le port de Jeddah a également été ciblé. "Les deux opérations ont entraîné des dégâts sur les sites visés", a-t-il affirmé.

Les échanges de frappes sont quasi quotidiens depuis la reprise ces derniers mois du conflit entre les Houthis, qui contrôlent depuis une décennie une grande partie du Yémen, et le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale et soutenu par Riyad.

Les Houthis ont aussi revendiqué mercredi des frappes contre une raffinerie, dans l'est du royaume, et celle qui avait touché la veille la plus haute tour du quartier financier de Riyad, abritant le richissime fonds souverain saoudien (PIF) - touchée pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Onze personnes ont été blessées dans cette attaque, dont deux brûlées et dans un état critique, selon la défense civile saoudienne.

Parallèlement, au Yémen, les Houthis avancent au sol et s'apprêtent, selon les forces gouvernementales, à attaquer Aden, la grande ville du sud et siège provisoire du gouvernement, après s'être emparés de tout le littoral sur la mer Rouge en septembre. Le gouvernement s'y était replié après la prise de la capitale Sanaa par les combattants pro-iraniens au début du conflit en 2014.

Malgré des frappes incessantes contre les Houthis, les forces saoudiennes peinent toujours à freiner leurs avancées au Yémen et paient le prix fort de leur soutien aux forces gouvernementales sur leur propre territoire.

Des installations énergétiques aux aéroports, en passant par les bâtiments emblématiques au coeur de Riyad, les combattants ciblent aussi bien les infrastructures vitales de la monarchie du golfe Persique que les symboles de sa puissance.

/ATS