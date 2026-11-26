Le président américain Donald Trump et le chef de l'OTAN, Mark Rutte, ont appelé la Russie à ne pas "étendre la guerre" en Ukraine, dans une déclaration conjointe publiée mercredi à l'issue d'une rencontre à la résidence du milliardaire républicain en Floride.

Cette réunion à huis clos dans le complexe de Mar-a-lago, "exceptionnelle" et "très marquante", a été consacrée aux guerres en Ukraine et en Iran, a affirmé la Maison-Blanche dans un communiqué.

Les deux hommes ont "discuté de l'importance pour la Russie d'éviter toute action qui étendrait délibérément, ou involontairement, la guerre, ainsi que de l'importance d'obtenir une résolution pacifique du conflit dans les plus brefs délais", selon la Maison-Blanche.

Cette rencontre est intervenue quelques jours après que M. Rutte s'est engagé à défendre la Pologne, membre de l'OTAN, à la suite de la chute de missiles russes sur son territoire.

Le président américain a été accusé la semaine dernière par ses détracteurs de se ranger du côté de Moscou après avoir déclaré que son homologue russe Vladimir Poutine était son "ami", lors d'une rencontre avec celui-ci en marge d'un sommet à Shenzhen en Chine.

"Tester Poutine"

Il avait assuré que le dirigeant russe souhaitait voir la guerre se terminer par des "moyens diplomatiques", bien que Moscou n'ait en rien infléchi ses exigences concernant le sort de l'Ukraine.

Dans un entretien à la chaîne télévisée Fox News mercredi, le secrétaire général de l'OTAN a été interrogé sur ces propos. "Ce que fait le président Trump, y compris lors de la réunion à Shenzhen, c'est tester Poutine", a-t-il répondu.

"À quel point est-il sérieux? Est-il prêt à venir à la table des négociations? Est-il disposé à vraiment s'engager dans des discussions?" s'est-il interrogé. "Alors, continuons à maintenir la pression. Je pense que cela fonctionne et nous devons poursuivre dans cette voie."

"Lorsque la guerre prendra fin, soit par un accord de paix, ce qui est préférable, soit, si ce n'est pas possible, par un cessez-le-feu de longue durée, nous devons nous assurer que l'Ukraine dispose de garanties de sécurité pour l'avenir", a également déclaré M. Rutte.

"Mais l'élément le plus important ici, c'est que nous devons nous assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour poursuivre le combat, avec autant de succès, et exercer cette pression maximale sur les Russes", a-t-il affirmé.

MM. Trump et Rutte ont également discuté de l'augmentation des dépenses de défense, que le président américain réclame avec insistance des puissances européennes, selon le communiqué conjoint.

Cette rencontre intervient alors que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, envisage un réexamen de la présence des forces américaines en Europe.

/ATS