Pedro Sanchez vise dimanche une nouvelle remontée électorale pour se maintenir au pouvoir en Espagne lors des législatives à l'issue desquelles la droite, donnée favorite, pourrait s'allier à l'extrême droite.

Une alternance politique en Espagne renforcerait la progression des forces conservatrices et d'extrême droite en Europe, où le Premier ministre socialiste espagnol s'est imposé comme l'une des voix les plus audibles de la gauche, en affichant notamment son soutien à la cause palestinienne ou en s'opposant frontalement au président américain Donald Trump.

Les bureaux de vote ont ouvert à 09h00, les premiers des près de 39 millions d'électeurs appelés aux urnes commençant à voter, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Série d'échéances

Ce scrutin sera d'autant plus suivi de près qu'il constitue la première d'une série d'échéances électorales cruciales sur le Vieux Continent dans les prochains mois, dont la présidentielle en France et les législatives en Pologne et en Italie.

Après plus de huit ans à la tête d'une des rares grandes économies européennes gouvernées par la gauche, Pedro Sanchez arrive toutefois à ces législatives affaibli par des scandales de corruption touchant son entourage, dont son épouse, et par le mécontentement lié à la crise du logement.

La majorité des sondages prédisent une victoire du Parti populaire (PP) d'Alberto Nuñez Feijoo, même si celui-ci aurait très vraisemblablement besoin du soutien du parti d'extrême droite Vox pour gouverner.

"C'est possible !"

Survivant politique consommé, Pedro Sanchez, 54 ans, a convoqué ces élections anticipées alors qu'il rencontrait de plus en plus de difficultés à faire adopter ses réformes par un Parlement fragmenté.

"Bien sûr que c'est possible, nous allons y parvenir à nouveau !", a-t-il lancé vendredi devant des milliers de sympathisants à Madrid. Le dirigeant socialiste a axé sa campagne sur la croissance économique et les avancées sociales de son gouvernement, tout en mettant en garde contre un "recul" en cas d'arrivée de la droite au pouvoir.

Mais la crise du logement a terni les bons résultats d'une économie dont la croissance dépasse la moyenne européenne.

À cela s'ajoutent les enquêtes judiciaires visant des proches du Premier ministre, ainsi que deux graves accidents ferroviaires qui ont placé la gestion du gouvernement sous les critiques.

L'entrée massive de migrants depuis le Maroc à Ceuta en juillet - depuis expulsés ou repartis dans leur grande majorité - et la récente forte reprise des arrivées par la mer sur l'archipel des Canaries ont également placé la question migratoire au centre du débat.

Principal rival du chef du gouvernement, Alberto Nuñez Feijóo, 65 ans, espère accéder enfin au palais de la Moncloa après avoir déjà remporté les élections de juillet 2023, mais sans parvenir ensuite à réunir les soutiens parlementaires nécessaires pour gouverner.

Les socialistes, arrivés deuxièmes de ce scrutin en obtenant un résultat quasi inespéré, avaient alors réussi à se maintenir au pouvoir, au prix notamment d'une alliance avec les indépendantistes catalans de Junts.

Tournant historique ?

Mais cette fois, la progression de Vox pourrait changer la donne et apporter à Feijoo les voix qui lui avaient manqué il y a trois ans et demi.

Dirigé par Santiago Abascal, le parti d'extrême droite a su capitaliser sur le mécontentement social et le rejet croissant de l'immigration, gagnant particulièrement du terrain chez les jeunes.

"Cette fois, oui ! Nous allons y arriver ! Non seulement gagner, mais gouverner", a assuré Feijóo lors de son dernier meeting de campagne vendredi à Séville.

Plus d'un demi-siècle après la mort du dictateur Francisco Franco, l'éventuelle arrivée de l'extrême droite au gouvernement constituerait un tournant dans l'histoire du pays.

Vox défend un durcissement radical de la politique migratoire, l'abrogation de plusieurs lois sur l'égalité et une recentralisation de l'État.

Dans un pays où un habitant sur cinq est né à l'étranger, le parti d'Abascal - un transfuge du PP - a fait de la lutte contre l'immigration l'un de ses principaux chevaux de bataille, en l'associant à l'insécurité, à la crise du logement et à la pression sur les services publics.

Pedro Sanchez met au contraire en avant la contribution de l'immigration à la prospérité d'un pays dont la population vieillit de plus en plus.

Les Espagnols élisent dimanche 350 députés: si aucun bloc n'atteint la majorité absolue de 176 sièges, le pays pourrait être confronté à de longues négociations avant d'avoir un nouveau gouvernement.

/ATS