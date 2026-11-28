Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré samedi que 462 drones ukrainiens ont été lancés vers la ville dans la nuit de vendredi à samedi. Il n'a pas précisé s'ils ont fait des victimes ou des dégâts.

"Entre 23H00 le 27 novembre et 07H00 le 28 novembre, 462 drones aériens sans pilote se sont dirigés vers la région de Moscou. La plupart ont été neutralisés par les forces de défense aérienne du ministère de la défense aux approches lointaines", a écrit M. Sobianine sur le réseau social Telegram.

"Au total, 123 drones ont été détruits à l'approche de Moscou", a-t-il ajouté, sans plus de précision.

/ATS