L'armée israélienne a affirmé avoir tué vendredi dans la bande de Gaza deux "terroristes qui se faisaient passer pour des travailleurs humanitaires" de Médecins sans frontières (MSF). L'ONG s'est déclarée "bouleversée et révoltée".

Les forces armées israéliennes "ont frappé et éliminé deux terroristes dans la ville de Gaza qui étaient également employées par l'organisation internationale MSF", ont-elles écrit sur le réseau social Telegram.

Elles ont identifié les deux personnes tuées dans cette frappe aérienne comme étant Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira et Moaz Yousef Alitsbach, en présentant ce dernier comme le commandant d'un groupe d'artillerie de l'organisation islamiste Hamas. Selon elles, tous deux étaient employés comme gardiens dans une clinique de MSF.

Plus de 1650 Palestiniens tués

"Nous sommes bouleversés et révoltés par le meurtre de deux de nos collègues, tous deux gardiens, lors d'une frappe israélienne contre l'une de nos cliniques à Gaza", a réagi MSF sur le réseau social X, en ajoutant que ces deux décès portent à 17 le nombre de ses employés tués dans la bande de Gaza.

Israël et le Hamas s'accusent régulièrement de violer le cessez-le-feu conclu en octobre 2025, après deux ans de guerre dans la bande de Gaza.

Plus de 1650 Palestiniens ont été tués depuis le début du cessez-le-feu, selon un décompte de l'AFP basé sur des données du ministère de la santé de Gaza, qui opère sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. Sur la même période, l'armée israélienne a recensé sept soldats tués, ainsi qu'un contractuel civil.

/ATS