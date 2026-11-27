Le président américain Donald Trump a minimisé jeudi l'importance du partage de renseignements chinois et russes avec l'Iran dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Selon des médias, les alliés de Téhéran ont contribué au ciblage de bases militaires américaines.

À des journalistes réunis dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, le président américain a fait savoir que le conflit avec l'Iran avait été abordé lors de son récent entretien tripartite avec ses homologues chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine.

"Ma réunion avec le président Xi était une réunion incroyable. Je pense qu'ils sont très peu impliqués vis-à-vis de l'Iran. Ils pourraient s'impliquer, mais, pour moi, s'impliquer voudrait dire tirer et non leur partager quelques informations", a dit le dirigeant américain.

Concernant le partage de renseignements russes, Donald Trump a affirmé: "Je ne pense pas qu'ils en donnent beaucoup". Moscou comme Pékin souhaitent que se termine le conflit avec l'Iran, et "je pense que, dans ce sens, ils m'aident", a ajouté le président.

/ATS