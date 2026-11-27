Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a mis en garde jeudi, lors du dernier débat télévisé de la campagne électorale, contre un possible "recul" des droits si la droite et l'extrême droite venaient à gouverner ensemble après les législatives de dimanche.

"Dimanche, il y aura deux chemins très différents. L'un mène à une Espagne du passé, une Espagne de coupes budgétaires, de gel des salaires et aussi de remise en cause des conquêtes sociales [...] et il y a un autre chemin qui mène à une Espagne prospère, une Espagne moderne, une Espagne pro-européenne", a-t-il plaidé.

Le parti socialiste qu'il dirige est donné battu dans les sondages par le parti populaire (PP, droite), mais l'écart s'est resserré ces derniers jours.

Confronté ces derniers mois à une multitude de crises - affaires judiciaires touchant ses proches, accidents ferroviaires qui ont fait 115 morts en 2026 dans le pays, crise migratoire de Ceuta cet été ou encore crise du logement -, Pedro Sanchez, au pouvoir depuis huit ans, a une nouvelle fois assuré vouloir "persévérer" pour que l'Espagne continue "d'être un moteur de croissance économique en Europe et une référence morale".

Pas de majorité absolue en vue

"Ces élections portent sur le fait que l'Espagne continue à avoir un gouvernement qui renforce le secteur public et non dirigé par ceux [qui veulent tailler dans les dépenses publiques] à coups de ciseaux", a-t-il poursuivi, visant le PP et Vox, le parti d'extrême droite.

Troisième force politique du pays, Vox pourrait s'imposer comme l'arbitre du prochain Parlement si le PP arrivait en tête dimanche sans majorité absolue, comme l'anticipent les sondages. Une alliance entre la droite et l'extrême droite au pouvoir central à Madrid serait une première en Espagne depuis la fin de la dictature en 1975.

Au cours d'un débat de deux heures, parfois confus, avec de nombreuses passes d'armes sur la crise du logement, l'économie, les services publics, la lutte contre la corruption et l'immigration, le patron du PP Alberto Nuñez Feijoo a de son côté accusé son rival de gauche de "fuir" ses responsabilités.

"L'Espagne, elle, a besoin de réponses, de vérité, de décence et d'[une meilleure] gestion", a-t-il affirmé, se présentant en bon "gestionnaire", invoquant son expérience de président de la région de Galice pendant 13 ans.

Santiago Abascal, de Vox, a quant à lui qualifié l'actuel chef du gouvernement d'"ennemi public numéro un", à la tête d'une "mafia" qui "a favorisé une immigration massive", le principal angle d'attaque de sa campagne.

/ATS