Un avion-cargo a fait une sortie de piste à l'aéroport international de Miami mercredi soir. L'incident a entraîné la fermeture de toutes les pistes sauf une, en pleine période de forte affluence liée aux vacances de Thanksgiving.

"Un avion de FedEx a dépassé la piste 26R de l'aéroport international de Miami vers 20h40" mercredi (02h40 jeudi en Suisse), a indiqué l'aéroport dans un communiqué publié sur le réseau social X, précisant qu'aucun blessé n'était à déplorer.

"Nous remercions nos passagers de leur patience pendant que nous nous efforçons de reprendre nos opérations normales en toute sécurité", a-t-il ajouté, sans préciser les raisons de la sortie de piste.

/ATS