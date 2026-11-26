Des centaines de milliers d'Américains célèbrent jeudi la traditionnelle fête de Thanksgiving sans électricité en raison de violentes intempéries qui balayent l'est et le centre des États-Unis. Ces dernières ont provoqué l'annulation d'un grand défilé à New York.

De fortes pluies, du vent violent et des inondations côtières frappent l'est du pays en ce jour férié aux États-Unis durant lequel quelque 80 millions de voyageurs sont attendus.

Principale conséquence: plus de 840'000 foyers sont privés d'électricité, selon le site spécialisé PowerOutage, surtout en Pennsylvanie et Virginie (est) et dans le Missouri (centre), où il a neigé jusqu'à 30 centimètres par endroits.

Chaque dernier jeudi de novembre, les Américains célèbrent Thanksgiving en se réunissant traditionnellement en famille autour d'un grand repas, dont la dinde est la pièce maîtresse. Le festin se fera sans doute cette année aux chandelles dans de nombreuses maisons du pays privées d'électricité.

Des centaines de vols annulés

Dans le Maryland, l'autorité chargée de l'alimentation en eau d'une vaste zone urbaine, inquiète des conséquences des coupures de courant sur son réseau, a demandé à ses 2 millions de clients de réduire immédiatement leur consommation au robinet.

Sur la côte du même État, à Ocean City, le toit d'un immeuble a été partiellement arraché, ont annoncé les pompiers de la ville, visiblement en raison du vent, tandis que les inondations provoquées par la forte houle pourraient mettre "des heures" à s'écouler, toujours selon les pompiers.

Dans les aéroports, près de 400 vols ont été annulés et près de 2000 sont en retard jeudi aux États-Unis, surtout dans l'est, selon le site de suivi FlightAware.

Les autorités ont appelé à limiter les déplacements routiers. De nombreux grands ponts de la côte est ont été fermés, celui Commodore Barry près de Philadelphie et le long pont-tunnel de la baie de Chesapeake, plus au sud.

Dans le centre du pays, l'autorité des transports du Missouri a fait état sur le réseau social X de nombreux axes couverts de neige.

À New York, "en raison des conditions météorologiques, le 100e défilé" de Macy's, lors duquel d'immenses ballons gonflés à l'hélium, parfois hauts de plusieurs étages et à l'effigie de personnages de dessins animés ou de la culture populaire, flottent au-dessus de la foule, a été "déplacé à samedi", avaient annoncé mercredi les grands magasins Macy's.

Lors d'une conférence de presse, le maire Zohran Mamdani a ensuite demandé aux New-Yorkais de "se préparer" pour la tempête, qui "sera violente".

/ATS