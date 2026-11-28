Le bureau au siège du RN de l'ex-directeur de cabinet de la candidate à la présidentielle française Marine Le Pen a été perquisitionné le 9 novembre, dans l'enquête sur les fuites présumées d'éléments judiciaires. Une perquisition a aussi été menée à son domicile.

Ambroise de Rancourt, devenu coordinateur du programme présidentiel, est soupçonné d'être le destinataire d'informations confidentielles en provenance du ministère de l'intérieur qui auraient été transmises au parti de l'extrême droite française Rassemblement national (RN), a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

"La perquisition qui a eu lieu il y a quelques jours ne met pas du tout en cause le Rassemblement national", a assuré vendredi Marine Le Pen, en conférence de presse.

"Car si elle mettait en cause le Rassemblement national, je suppose que le bureau de Jordan Bardella aurait été perquisitionné, ce qui n'est pas le cas. Elle ne met pas en cause non plus la candidate, parce que sinon je suppose que le bureau de la candidate aurait été perquisitionné. Ça n'a pas été le cas", a-t-elle ajouté.

Message confidentiel

Le 9 novembre, des enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) accompagnés de deux juges d'instruction parisiens ont perquisitionné le bureau au siège du RN d'Ambroise de Rancourt. Une perquisition a également été menée à son domicile, selon la source proche du dossier.

"Marine Le Pen a juste constaté la perquisition du bureau d'Ambroise de Rancourt et appris celle de son domicile, sans jamais avoir été au courant du fond de l'affaire, ni destinataire du moindre document", a précisé à l'AFP le directeur adjoint de campagne Renaud Labaye.

L'affaire des "fuites" présumées a débuté après la découverte de la copie d'un message confidentiel lors d'une perquisition au domicile, à Rome, d'un proche de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon, dans une autre procédure menée par le parquet européen.

La missive électronique, envoyée par une fonctionnaire du secrétariat général du ministère de l'intérieur, était destinée à sa hiérarchie, notamment au patron du service, Hugues Moutouh (avril 2025-mai 2026).

Fonctionnaire démis

Elle y rendait compte de son audition par la brigade financière et anticorruption de Paris dans le cadre d'une autre enquête judiciaire concernant des soupçons de financement illégal des campagnes électorales du parti en 2022 et 2024, ainsi que des prêts litigieux de particuliers.

Le parquet de Paris a alors ouvert le 27 juillet une information judiciaire pour "violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et recel de ces délits", visant notamment à déterminer si le parti d'extrême droite a pu bénéficier d'informations confidentielles concernant les procédures judiciaires le visant.

Des perquisitions ont été menées au ministère de l'Intérieur fin juillet, puis au domicile d'Hugues Moutouh, alors préfet de la région Centre-Val-de-Loire et préfet du Loiret.

Le haut fonctionnaire, qui avait demandé à être relevé de ses fonctions après la révélation des soupçons, a été démis de ses fonctions mercredi en conseil des ministres.

/ATS