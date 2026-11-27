La rapporteure de l'ONU pour les Palestiniens, Francesca Albanese, a déclaré vendredi que le gouvernement du Costa Rica aurait à répondre des "fausses" accusations de liens avec le terrorisme. Elles ont été invoquées pour lui interdire l'entrée dans le pays la veille.

Mme Albanese a pris la parole depuis l'aéroport desservant San José, la capitale, où elle est arrivée jeudi pour recevoir un titre de docteure honoris causa à l'Université du Costa Rica, un prestigieux établissement public dont la cérémonie se déroule finalement par visioconférence.

La rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés accuse de longue date Israël de génocide et de crimes de guerre dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Les services costariciens de l'immigration l'ont bloquée jeudi à la frontière, arguant qu'elle faisait "l'objet d'une alerte internationale en raison de liens avec des actes terroristes".

"Je suis profondément indignée que le gouvernement costaricien ait diffusé de fausses informations me liant au terrorisme", a déclaré Mme Albanese au cours de la cérémonie en ligne.

"Défendre les droits humains, ce n'est pas du terrorisme, et le gouvernement répondra de ces insinuations comme il se doit dans un État de droit", a-t-elle ajouté.

Dans le viseur de Trump

De nationalité italienne, Mme Albanese est une rapporteure indépendante nommée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais qui ne représente pas l'organisation lorsqu'elle exprime des analyses ou des opinions.

Elle fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis en lien avec ses critiques sur le traitement réservé aux Palestiniens par Israël, et figure sur une liste noire internationale l'empêchant d'utiliser des cartes de crédit américaines ou d'effectuer de nombreuses opérations bancaires.

"Quel risque pour la sécurité publique peut créer une rapporteure des Nations unies qui a pour responsabilité de documenter la complicité avec des crimes et l'impunité au cours des quatre dernières années ?", a interrogé Francesca Albanese.

"Le Costa Rica a décidé de sceller ses relations avec l'Israël de l'apartheid", a-t-elle dénoncé. La présidente costaricienne Laura Fernandez est une proche alliée du président américain Donald Trump. Depuis sa prise de fonctions en mai, elle a également entamé un rapprochement avec Israël sur des questions commerciales.

Plus tôt dans la journée, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit "vivement préoccupé" par le refoulement de Mme Albanese, appelant les autorités "à reconsidérer cette décision de toute urgence et à l'autoriser à entrer dans le pays".

Le ministre italien des affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que Francesca Albanese, qui se trouve dans la zone internationale de l'aéroport, recevait "toute l'aide nécessaire" de la part de son service consulaire.

/ATS