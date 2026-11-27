"Ils m'ont donné une raison de sortir de l'hôpital", confie la princesse britannique Kate, émue aux larmes, en évoquant le rôle de ses enfants lors de son combat contre le cancer, dans un nouvel extrait d'un documentaire diffusé dimanche.

Intitulé "Heal" ("Guérir"), ce film de 30 minutes sera diffusé sur la BBC, sur NBC aux États-Unis ainsi que sur des chaînes de télévision canadiennes et australiennes.

L'épouse de William, l'héritier du trône britannique, avait révélé en mars 2024 être atteinte d'un cancer, sans en indiquer la nature, et suivre une chimiothérapie. Elle avait annoncé être en rémission en janvier 2025.

Plusieurs extraits du documentaire, qui suscite un fort intérêt médiatique, ont déjà été diffusés. Ils montrent notamment la princesse de Galles en train d'accomplir le "Three Peaks Challenge", consistant à gravir en 24 heures les plus hauts sommets d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Écosse. Elle a relevé ce défi en juin dernier.

"Expérience très difficile"

Dans un extrait rendu public vendredi soir, alors qu'elle a déjà gravi le Ben Nevis en Écosse et se trouve sur le Scafell Pike en Angleterre, son frère James Middleton, qui l'a rejointe, lui fait écouter les messages de ses trois enfants, que leur père, le prince William, lui a transmis.

Kate essuie des larmes en entendant la voix de ses enfants, George, Charlotte et Louis, âgés respectivement de 13, 11 et huit ans.

"Bonjour maman. Je t'aime vraiment beaucoup et j'espère que tu vas réussir à gravir la montagne. Souviens-toi que je suis toujours dans ton coeur, avec toi, et que je t'aime énormément. Je serai juste derrière toi", lui dit le benjamin de la fratrie.

Plus sobre, son aîné indique la suivre sur le site Flightradar, utilisé pour le suivi des avions: "Tu as l'air vraiment très forte. Continue, nous sommes tous derrière toi". Charlotte lui adresse également ses encouragements: "Nous pensons tous à toi en ce moment et nous t'aimons énormément".

"Ils m'ont donné une raison de sortir de l'hôpital. Ils vont me donner une raison d'aller au bout de ce défi", réagit alors Catherine, communément appelée Kate.

La princesse revient également sur son hospitalisation, qu'elle décrit comme une "expérience très difficile". "Ça a été une période vraiment éprouvante, mais je me sens très reconnaissante, car cela m'a vraiment permis d'apprécier pleinement la vie", dit-elle.

/ATS