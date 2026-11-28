Les renseignements sud-coréens ont indiqué samedi "suivre de près les différents développements" ayant trait à une potentielle visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Chine. Des informations de presse ont évoqué une telle éventualité.

La Chine est le premier partenaire commercial de la Corée du Nord et une source essentielle de soutien diplomatique, économique et politique pour Pyongyang, même si les relations entre les deux voisins n'ont pas toujours été sans heurt.

Citant une source diplomatique anonyme, la chaîne de télévision sud-coréenne KBS a rapporté que le président chinois Xi Jinping avait déclaré à son homologue de Corée du Sud, Lee Jae-myung, lors d'une rencontre en novembre, que Kim Jong-un pourrait se rendre en Chine.

Le même média a également indiqué, citant une source gouvernementale, qu'un "ordre d'urgence" avait été émis dans la ville chinoise de Dandong, comme lorsque Kim Jong-un s'y était rendu en octobre.

Appels de Trump ignorés

Le dirigeant nord-coréen avait effectué en octobre une visite surprise à Dandong, juste de l'autre côté de leur frontière commune, empruntant le pont récemment inauguré entre les deux pays dont il avait alors promu "l'amitié invincible".

M. Kim a ignoré les derniers appels du président américain Donald Trump à se rencontrer. Selon les analystes, Pyongyang exige comme condition préalable à toute discussion que les États-Unis le reconnaissent comme une puissance nucléaire, une concession qui, selon eux, poserait des défis diplomatiques et sécuritaires complexes à Washington, important allié de la Corée du Sud.

Une visite en Chine pourrait donner à Kim Jong-un l'occasion de discuter avec Xi Jinping des résultats des récentes négociations américano-chinoises et de la rencontre trilatérale qui s'est tenue à la mi-novembre à Shenzhen, à laquelle a aussi participé la Russie, autre allié clé de Pyongyang, estiment encore les analystes.

/ATS