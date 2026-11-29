Le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu rencontre dimanche matin son rival Gadi Eisenkot pour des pourparlers en vue de former un gouvernement d'union nationale et sortir de l'impasse politique après des élections sans majorité.

Cette rencontre, qui doit se tenir à partir de 09h00 (heure suisse) au ministère de la Défense à Tel-Aviv, débutera par un compte rendu sur la situation sécuritaire, a indiqué Yashar, le parti de M. Eisenkot.

Ces pourparlers interviennent alors que le délai initial accordé à M. Eisenkot pour former un gouvernement arrive à son terme le 6 décembre.

Malgré l'absence de majorité claire issue des élections législatives le mois dernier, M. Eisenkot a fait des progrès ces derniers jours en vue de former un gouvernement avec un parti ultra-orthodoxe et une formation arabe israélienne, excluant M. Netanyahu et ses alliés d'extrême droite.

Alors que la perspective de devoir bientôt quitter le pouvoir est devenue plus concrète ces derniers jours, M. Netanyahu a soudain proposé samedi soir de former un gouvernement de rotation dans lequel M. Eisenkot serait Premier ministre en premier, avant de lui céder la place.

Afin de faire face aux différents défis "existentiels" auxquels Israël est confronté, "ma responsabilité en tant que dirigeant m'oblige à tout mettre de côté (...) et à accepter que Gadi Eisenkot exerce en premier les fonctions de Premier ministre", a écrit sur X M. Netanyahu.

Profonde défiance

Mais les tractations entre MM. Netanyahu et Eisenkot dimanche sont empreintes d'une grande défiance, et le candidat centriste a plusieurs fois accusé ces derniers jours le Premier ministre sortant et son parti de jouer la montre pour faire échouer la formation d'un gouvernement.

Parvenir à un accord nécessiterait aussi de surmonter plusieurs différends majeurs, concernant notamment la création d'une commission d'enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires ayant précédé l'attaque du mouvement palestinien Hamas du 7 octobre 2023, que M. Eisenkot a promis de mettre en place mais à laquelle M. Netanyahu s'oppose.

M. Eisenkot et ses alliés veulent aussi détricoter plusieurs lois majeures votées sous le gouvernement de M. Netanyahu, notamment une réforme judiciaire qui affaiblit l'indépendance de la Cour suprême.

M. Netanyahu présente, lui, la formule d'un gouvernement d'union comme nécessaire pour assurer la sécurité d'Israël face à l'Iran.

Un gouvernement d'union nationale pourrait aussi lui permettre de conserver une marge de manoeuvre politique, alors qu'il est jugé pour corruption, même si son procès a pris un tour positif la semaine dernière lorsque les juges ont mis en doute la solidité des principaux éléments de l'accusation.

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett, partenaire de M. Eisenkot, a salué samedi soir la proposition de M. Netanyahu, affirmant que le prochain gouvernement doit reposer sur des "partis représentant le public sioniste".

Négociations en coulisses

En parallèle de ces discussions entre M. Eisenkot et M. Netanyahu, des négociations continuent en coulisses avec les partis arabes et avec les formations ultra-orthodoxes, susceptibles de rallier Yashar.

Samedi soir, le dirigeant du parti arabe israélien Raam, Mansour Abbas, a qualifié pour la première fois, bien que de façon indirecte, le Hamas de groupe "terroriste". Une façon de se rendre plus acceptable aux yeux des partis et des électeurs de la majorité juive.

/ATS