Des soldats israéliens ont tué samedi un civil palestinien au cours d'un affrontement près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon l'armée israélienne, l'homme a tenté de s'emparer de l'arme d'un soldat.

"Le citoyen Hikmat Muhammad Faraj (57 ans) est tombé en martyr sous les tirs des forces d'occupation" israéliennes dans le village de Madama, près de la ville de Naplouse, a indiqué le ministère palestinien de la santé.

Le maire de Madama a déclaré que les forces israéliennes avaient fait une descente dans la maison de M. Faraj et ouvert le feu. Il a également affirmé que des soldats avaient frappé sa femme, sa fille et sa belle-fille.

Selon l'armée israélienne, des soldats "sont entrés dans une structure suspecte depuis laquelle des pierres étaient lancées sur eux". "Un affrontement physique a éclaté sur place, durant lequel le terroriste a tenté de s'emparer de l'arme d'un officier combattant", a-t-elle ajouté dans le communiqué.

"L'officier a tiré dans sa direction, mais le terroriste a détourné l'arme pendant les tirs", blessant "modérément" un soldat israélien. "Le terroriste a continué à s'en prendre aux soldats, qui ont agi pour le neutraliser", poursuit l'armée.

Les violences en Cisjordanie ont flambé depuis l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Plus de 500'000 Israéliens y vivent dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens.

/ATS