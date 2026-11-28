Les Taïwanais faisaient samedi la queue à Taïpei pour départager l'actuel maire pro-Pékin de son rival fervent critique de la Chine dans le cadre des élections locales. Près de 11'000 sièges dans les 22 villes et comtés sont en jeu.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00 (01h00 en Suisse) à Taïpei. Les électeurs doivent décider de faire ou non du candidat Puma Shen, virulent critique de la Chine, le premier maire de la capitale issue du parti démocrate progressiste (PDP) en près de 30 ans.

Les bureaux de vote fermeront à 16h00 et les résultats doivent être annoncés dans la soirée. Le gouvernement a mis en garde contre un risque d'interférences de la Chine, qui considère que Taïwan fait partie de son territoire et menace de recourir à la force pour s'en emparer.

Le Kuomintang (KMT), le parti le plus ancien de Taïwan, favorable à des liens plus étroits avec la Chine, est confronté au défi de défendre les 14 sièges de villes et de comtés qu'il a remportés en 2022. Le PDP du président Lai Ching-te cherche, lui, à améliorer son score actuel de cinq sièges.

"Différentes tactiques" de Pékin

A l'approche du scrutin, le conseil des affaires continentales (MAC), l'organe taïwanais chargé de la politique vis-à-vis de la Chine, a affirmé que Pékin avait recouru à différentes tactiques pour tenter d'influencer le résultat. Le MAC a parlé de "guerre cognitive" et de "répression transnationale".

Dans la capitale Taïpei, le maire Chiang Wan-an, du Kuomintang, qui est considéré comme un potentiel futur candidat à la présidence, affronte son rival du PDP, le député Puma Shen. Ce dernier est recherché en Chine par la police pour des "activités séparatistes" criminelles présumées.

La participation des électeurs indécis et des jeunes déterminera l'issue de cette "course très serrée", a déclaré Liu Jia-wei, professeure en sciences politiques à l'université nationale de Taïpei, avant l'élection.

L'élection du maire de Nouveau Taïpei, la plus grande ville de Taïwan et autre bastion du KMT, est également suivie de près.

Les analystes soulignent que les élections locales ne constituent pas un indicateur fiable de la manière dont les citoyens pourraient voter en 2028 pour la prochaine élection présidentielle. Mais les résultats de samedi pourraient peser sur le processus de sélection du candidat des partis.

/ATS