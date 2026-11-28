Le centriste chargé de former un gouvernement Gadi Eisenkot a invité samedi le Premier ministre sortant israélien à mener des négociations. Benjamin Netanyahu lui avait proposé d'être le premier à exercer son poste en cas d'accord sur un cabinet dirigé par alternance.

Cette déclaration survient alors que M. Eisenkot, s'est engagé à annoncer sa formation avant la date limite du 6 décembre, à l'issue des législatives du 27 octobre.

Pour obtenir la majorité absolue au Parlement, soit 61 sièges sur 120, son bloc est divisé entre diverses options: rallier les partis ultraorthodoxes, se rapprocher des formations arabes ou former un gouvernement d'union nationale avec le Likoud de M. Netanyahu.

Afin de faire face aux différents défis "existentiels" auxquels Israël est confronté, "ma responsabilité en tant que dirigeant m'oblige à tout mettre de côté (...) et à accepter que Gadi Eisenkot exerce en premier les fonctions de Premier ministre", a écrit sur X M. Netanyahu. Le Premier ministre sortant présente la formule d'un tel gouvernement comme nécessaire, notamment pour la sécurité d'Israël.

"Sérieux"?

Un gouvernement d'union nationale pourrait surtout lui permettre de conserver une marge de manoeuvre politique, alors qu'il est jugé pour corruption, et de continuer à s'opposer à la création d'une commission d'enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires ayant précédé l'attaque du mouvement palestinien Hamas du 7 octobre 2023.

M. Eisenkot a répondu à M. Netanyahu en l'invitant à entamer des négociations dès samedi soir. "Si le Likoud est réellement prêt à former un gouvernement d'union, je suis prêt à voir, au cours des prochaines 24 heures, à quel point il est sérieux. J'invite Netanyahu et son équipe à me rejoindre ce soir à l'hôtel Dan Accadia, à Herzliya (...) afin de mener de véritables négociations accélérées", a déclaré M. Eisenkot dans un communiqué, faisant référence au parti de M. Netanyahu.

Des opposants à M. Netanyahu ont eux raillé sa proposition. "La majorité démocratique a décidé: ce gouvernement, marqué par le sang et l'inaction, doit partir. Il est temps de respecter la volonté commune de l'ensemble de la population, Juifs comme Arabes, et de faire partir Netanyahu", a déclaré Youssef Jabareen, chef de la Liste unifiée, une formation arabe israélienne, qui devrait soutenir un gouvernement dirigé par Eisenkot sans y participer.

"Nouvelle escroquerie"

Yair Lapid, chef de l'opposition lors de la précédente législature, a lui estimé que la proposition de M. Netanyahu n'était "rien de plus qu'une nouvelle escroquerie grossière de la part d'un fraudeur récidiviste".

Des médias israéliens ont par ailleurs rapporté que Mansour Abbas, le dirigeant du deuxième parti arabe israélien, Raam, pourrait reconnaître samedi le Hamas comme un "groupe terroriste", une décision qui pourrait ouvrir la voie à la participation de sa formation à une éventuelle coalition dirigée par Eisenkot.

Mais, dans un entretien accordé à la chaîne israélienne Channel 12, M. Abbas a estimé qu'une telle reconnaissance pourrait avoir des répercussions au sein de la communauté arabe d'Israël ainsi que sur les relations avec les Palestiniens de Gaza et de la Cisjordanie occupée.

Certains alliés de M. Eisenkot s'étaient par ailleurs dits opposés à ce que leur coalition dépende du soutien des listes à majorité arabe, qui ont enregistré des gains sans précédent lors des élections.

M. Eisenkot a régulièrement accusé le Premier ministre sortant de porter une responsabilité personnelle dans l'attaque du Hamas, en ayant notamment ignoré des avertissements donnés par ses services de sécurité et les Émirats arabes unis, selon des informations de presse. Et mercredi, le nouveau Parlement a adopté en lecture préliminaire un projet de loi visant à créer une commission d'enquête sur les défaillances sécuritaires ayant précédé le 7 octobre.

/ATS