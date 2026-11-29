Le ministère russe de la défense a annoncé dimanche que, pour la deuxième nuit consécutive, plus de mille drones ukrainiens avaient été interceptés au-dessus de la Russie. Plus de la moitié d'entre eux étaient dirigés vers Moscou.

"Au cours de la dernière nuit, les forces de défense aérienne de service ont intercepté et détruit 1017 véhicules aériens sans pilote ukrainiens à voilure fixe" dans une vingtaine de régions, a indiqué le ministère de la défense.

La nuit précédente, les autorités russes avaient annoncé avoir détruit 1246 drones ukrainiens.

Dans la nuit de samedi à dimanche, 542 drones ukrainiens se sont dirigés vers la région de Moscou, a indiqué pour sa part sur le réseau social Telegram le maire de la capitale, Sergueï Sobianine.

"La plupart ont été neutralisés par les forces de défense aérienne du ministère de la défense sur les lointaines approches. Au total, 105 drones ont été détruits aux abords de Moscou", a ajouté M. Sobianine.

/ATS