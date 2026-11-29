Le Parti populaire d'Alberto Nuñez Feijoo (droite) a remporté les législatives anticipées en Espagne, devançant le Parti socialiste de Pedro Sanchez. Il pourrait même atteindre la majorité absolue au Congrès des députés grâce à l'apport de l'extrême droite.

Le Parti populaire pourrait compter sur 134 députés et l'extrême droite de Vox sur 50, dépassant ainsi les 176 sièges nécessaires pour atteindre la majorité absolue. Le Parti socialiste obtiendrait quant à lui 117 sièges selon ses résultats partiels.

Près de 75% des bulletins ont été dépouillés.

/ATS