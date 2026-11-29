Le Premier ministre conservateur suédois sortant Ulf Kristersson a reçu dimanche le soutien décisif du Parti du Centre pour un second mandat à la tête d'un nouveau gouvernement minoritaire de coalition de centre droit regroupant quatre partis.

Les députés doivent se prononcer lundi sur la nomination d'Ulf Kristersson à la tête d'un gouvernement comprenant les Modérés (conservateurs), le Parti du Centre, les Libéraux et les Chrétiens-Démocrates.

Ce nouveau gouvernement ne comprendrait pas en revanche le parti d'extrême droite les Démocrates de Suède, qui avait soutenu le gouvernement de M. Kristersson de 2022 à 2026, avec une influence non négligeable sur ses orientations politiques.

La décision dimanche de l'instance décisionnaire du Parti du Centre d'apporter son soutien à M. Kristersson lui garantit de remporter le vote des députés lundi.

Les négociations pour former un nouveau gouvernement étaient jusqu'à présent dans l'impasse depuis les élections du 13 septembre. Le bloc d'opposition de centre gauche avait remporté 176 sièges, contre 173 pour le bloc de droite de M. Kristersson, qui incluait les Démocrates de Suède.

"C'est un gouvernement de coalition, quatre partis qui assumeront ensemble la responsabilité de gouverner la Suède", a déclaré à la presse la cheffe du Parti du Centre Elisabeth Thand Ringqvist.

Déconvenue pour les sociaux-démocrates

Cette décision représente une amère déconvenue pour la cheffe des sociaux-démocrates Magdalena Andersson, dont la candidature au poste de Premier ministre avait été auparavant soutenue par le Parti du Centre.

Les quatre partis de centre-gauche ont tenté pendant plus de deux mois de former un gouvernement, mais ont échoué car ils ont été incapables de surmonter des divergences idéologiques.

Le Parti du Centre a pendant des mois refusé de collaborer avec un gouvernement qui serait sous l'influence des Démocrates de Suède et du Parti de Gauche socialiste.

Si M. Kristersson est désigné Premier ministre comme prévu lundi, son gouvernement minoritaire ne serait appuyé que par 136 députés au Parlement suédois, bien moins que les 175 requis pour la majorité, ce qui implique le soutien des députés des Démocrates de Suède pour l'adoption de certains textes législatifs.

Les Démocrates de Suède ont indiqué qu'ils ne s'opposeraient pas à l'élection de M. Kristersson lundi. Les partis de gauche ont de leur côté critiqué la décision du Parti du Centre.

Ce dernier "a promis à ses électeurs qu'il ne se rendrait pas dépendant des Démocrates de Suède. Aujourd'hui ils brisent cette promesse", s'est indigné le chef du Parti de Gauche Nooshi Dadgostar dans un message sur les réseaux sociaux. "Ce n'est pas ce que souhaitait la majorité des Suédois", a affirmé la dirigeante sociale-démocrate Magdalena Andersson.

/ATS