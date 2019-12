De longs débats autour du stade des Grands-Prés

Le projet de rénovation du stade des Grands-Prés à Bassecourt passe le cap du Conseil général. Le législatif de Haute-Sorne a donné mardi soir, par 31 voix contre 1, son préavis positif à un crédit de 2 millions de francs pour donner une nouvelle vie aux installations qui avaient été fortement endommagées par un incendie l’an dernier. L’enveloppe approuvée est toutefois inférieure d'1,5 million à la proposition du Conseil communal. Après de longues discussions, les élus ont refusé d’intégrer dans le projet la transformation du terrain principal en pelouse synthétique et décidé de reporter cette démarche à une date ultérieure.

Lors du débat, plusieurs conseillers généraux ont estimé que le dossier avait été mené dans la précipitation. « Nous avons l’impression d’être pris en otage et mis devant le fait accompli », a déclaré Patrick Ballaman du groupe PS-Verts. Le maire Jean-Bernard Vallat a rappelé que l’exécutif avait dû agir dans l’urgence. Il a souligné que les assurances avaient mis du temps pour fournir tous les documents nécessaires. À la tribune et avec des sanglots dans la voix, le président du FC Bassecourt, Francis Rebetez, a insisté sur le caractère indispensable et urgent du projet de rénovation pour le club.