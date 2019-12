Le prix des terres agricoles augmente légèrement dans le Jura

Le prix des domaines et terres agricoles en légère hausse dans le Jura. Les terres et immeubles ont été vendus en moyenne 2,12 fois leur valeur de rendement contre 2,10 précédemment. Le mètre carré s'est ainsi négocié en moyenne dans le district de Delémont en zone de plaine à 2.98 francs, un prix inchangé. Il vaut 2.68 francs en zone de collines (6 centimes d’augmentation) et 1.68 franc en zone de montagne (9 centimes de plus). Dans le district de Porrentruy, un mètre carré s’est échangé à 2.16 francs (2 centimes de plus) en zone de plaine et 1.35 franc (4 centimes de plus) en zone des collines et de montagne. Dans le district des Franches-Montagnes, le prix au mètre carré est resté inchangé avec une moyenne à 1.39 franc. Pour déterminer le prix licite au sens du droit fédéral, ces montants doivent encore être augmentés de 5%.

Le prix de vente des forêts, lui, n’est pas contrôlé. Le coût moyen d’échanges sur les cinq dernières années par mètre carré, dans le district de Delémont, est resté stable à 1.15 franc. En Ajoie, le prix a connu une légère baisse : il est passé de 1.03 à 0.98 franc. Enfin, dans le district des Franches-Montagnes, le prix moyen au mètre carré reste stable à 0.42 franc. /comm-nbe