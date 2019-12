Un Jurassien au chevet de CHEOPS

CHEOPS s’est envolé à la conquête des exoplanètes. Le télescope a été lancé mercredi matin de Kourou, en Guyane, à bord de la fusée Soyouz. L’objectif de CHEOPS consiste à analyser plus en profondeur la composition de centaines d’exoplanètes contenues dans l’univers. Et parmi les chercheurs qui participent à la mission figure un Jurassien. Le Delémontain Christophe Lovis, Maître d'enseignement et de recherche au département d’astronomie de l’Université de Genève, fait partie de l’équipe scientifique de CHEOPS. La mission a été mise sur pied en à peine sept ans, dans le cadre d’un consortium entre 11 pays européens. Son budget : 100 millions d’euros, soit près de 110 millions de francs. Fait historique : c’est la Suisse qui est chargée du pilotage de la mission. « On vit un peu un âge d’or des exoplanètes », a résumé Christophe Lovis, qui fait également référence au Prix Nobel de physique décroché il y a deux mois par Didier Queloz, Jurassien lui aussi.