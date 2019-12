Lothar s’est abattue sur la région il y a 20 ans

C’était il y a 20 ans. Le 26 décembre 1999 la tempête Lothar déferlait sur l’Europe, la Suisse et notre région. C’est la plus violente jamais enregistrée sur le continent depuis que les relevés météorologiques existent. Lothar a causé la mort de 29 personnes à travers le pays. Ses vents, qui ont atteint jusqu’à 160 km/h en plaine, 250 km/h en montagne, ont causé des dommages importants, notamment aux forêts, aux bâtiments et aux réseaux électriques. La tempête Martin qui a suivi a, elle, amené la neige, rendant encore plus compliqués les travaux de remise en état. Nous y reviendrons toute cette semaine avec une série spéciale. Emilie Muhmenthaler est tout d’abord descendue dans la rue pour sonder les souvenirs de certains Jurassiens. /emu