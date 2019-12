Un café plus onéreux en 2019

Le café a coûté plus cher cette année dans le canton du Jura. Le prix moyen se situe à 3,62 francs, soit une hausse de trois centimes par rapport à 2018. Les chiffres ont été communiqués lundi par GastroJura qui a réalisé son traditionnel sondage des prix dans la restauration en collaboration avec Gastroconsult SA. Petit détail piquant : le prix du café a retrouvé son niveau de 2017 dans le Jura, après avoir connu une baisse à 3,59 francs l’an dernier. Le tarif moyen se situe toutefois un centime au-dessous de celui constaté dans le Jura bernois. Le café le moins cher coûte 3,40 francs dans le Jura et le plus onéreux à 3,80 francs.

Quant à l’assiette du jour, elle revient à 16,55 francs en moyenne. Il faut compter 2,74 francs en moyenne pour un ballon de Fendant, 3,85 francs pour une bière suisse à la pression et 3,57 francs pour une eau minérale ouverte de 3dl. Les prix ont globalement augmenté de 0,16% cette année, principalement sur les mets, alors que les restaurateurs avaient prévu une hausse de 0,55%. GastroJura précise, enfin, que les augmentations de prix prévues pour 2020 se situent en moyenne à 0,13%. /comm-fco